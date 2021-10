Carbon-Blanc Salle Jacques Brel Carbon-Blanc, Gironde SOIRÉE SENSIBILISATION PETITE ENFANCE Salle Jacques Brel Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

Le jeudi 4 novembre à 20h à la salle Jacques Brel (avenue Vignau Anglade), le Relais Petite Enfance propose une soirée de “sensibilisation à la santé environnementale en petite enfance” à destination des assistantes maternelles et des parents. Inscription au 06 77 75 40 90 ou [rpe.bascar@gmail.com](mailto:rpe.bascar@gmail.com) SOIRÉE SENSIBILISATION PETITE ENFANCE Salle Jacques Brel avenue vigneau anglade carbon Carbon-Blanc Gironde

