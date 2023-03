Soirée scrabble bilingue Château-Renard Catégories d’Évènement: CHATEAU RENARD

Loiret

Soirée scrabble bilingue, 24 mars 2023, Château-Renard . Soirée scrabble bilingue 45 Place de la République Château-Renard Loiret

2023-03-24 17:00:00 – 2023-03-24 19:00:00 Château-Renard

Loiret Venez passer une soirée conviviale autour d’un jeu de scrabble bilingue à taille réelle.

Le vendredi 24 mars de 17h à 19h.

Dès 8 ans. Soirée scrabble bilingue mediatheque@3cbo.fr +33 2 38 28 52 71 https://chateau-renard-pom.c3rb.org/ Château-Renard

dernière mise à jour : 2023-03-04 par

Détails Catégories d’Évènement: CHATEAU RENARD, Loiret Autres Lieu Château-Renard Adresse 45 Place de la République Château-Renard Loiret Ville Château-Renard Departement Loiret Lieu Ville Château-Renard

Château-Renard Château-Renard Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-renard /

Soirée scrabble bilingue 2023-03-24 was last modified: by Soirée scrabble bilingue Château-Renard 24 mars 2023 45 Place de la République Château-Renard Loiret Château-Renard Loiret

Château-Renard Loiret