Soirée Scillé Scillé CC Val de Gâtine Scillé Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Scillé

Soirée Scillé, 25 février 2023, Scillé CC Val de Gâtine Scillé. Soirée Salle des fêtes Scillé Deux-Sèvres

2023-02-25 19:00:00 – 2023-02-25 Scillé

Deux-Sèvres Scillé EUR 10 La commune de Scillé organise un repas à la salle des fêtes à partir de 19h, samedi 25 février 2023.

Formule plat dessert (flan ou fromage) 10 €. Trois menus au choix.

Animé par Roadhouse 4

Réservations après 20 h au 06 81 47 73 27 La commune de Scillé organise un repas à la salle des fêtes à partir de 19h, samedi 25 février 2023.

Formule plat dessert (flan ou fromage) 10 €. Trois menus au choix.

Animé par Roadhouse 4

Réservations après 20 h au 06 81 47 73 27 +33 6 81 47 73 27 Commune SCILLE

Scillé

dernière mise à jour : 2023-01-20 par CC Val de Gâtine

Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Scillé Autres Lieu Scillé Adresse Salle des fêtes Scillé Deux-Sèvres CC Val de Gâtine Ville Scillé CC Val de Gâtine Scillé lieuville Scillé Departement Deux-Sèvres

Scillé Scillé CC Val de Gâtine Scillé Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/scille-cc-val-de-gatine-scille/

Soirée Scillé 2023-02-25 was last modified: by Soirée Scillé Scillé 25 février 2023 CC Val de Gâtine Deux-Sèvres Salle des fêtes Scillé Deux-Sèvres Scillé Scillé Deux-Sèvres

Scillé CC Val de Gâtine Scillé Deux-Sèvres