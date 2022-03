Soirée scientifique – Oiseaux et mammifères marins Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Soirée scientifique Jeudi 3 mars de 18h30 à 20h30 au Metullum à Melle Oiseaux et mammifères marins, sentinelles des changements environnementaux des milieux polaires par Christophe Guinet, Chercheur CNRS de Chizé L'étude des oiseaux et mammifères marins s'avère être une source majeure d'information, d'une part, pour caractériser les changements environnementaux qui affectent très fortement les milieux polaires. D'autre part, ils sont devenus des auxiliaires majeurs pour la collecte, pour notre compte, de données océanographiques dans ces milieux particulièrement difficiles à échantillonner. Enfin, l'étude de ces animaux dans leur environnement permet d'évaluer les conséquences écologiques liées au réchauffement climatique ou aux changements d'usages tels que par exemple le développement des pêcheries.

