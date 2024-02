Soirée scientifique à la découverte de traces de vie Mars Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Villeurbanne, mardi 13 février 2024.

Soirée scientifique à la découverte de traces de vie Mars Embarquez à bord de la mission Perseverance avec Cathy Quantin Nataf, à la découverte de potentielles traces de vie sur la planète Mars, lors de la 4e soirée scientifique de l’Université Ouverte Mardi 13 février, 19h00 Centre culturel et de la vie associative (CCVA) 0

En 2021, en plein Covid-19, le rover Perseverance (Mission NASA Mars2020) se posait à la surface de Mars avec son petit compère l’hélicoptère Ingenuity. À ce jour, il a déjà parcouru 24 kilomètres et collecté une vingtaine d’échantillons.

Les objectifs de la mission sont ambitieux préparer l’homme sur Mars, étudier la géologie de la planète et y chercher des traces de vie passées. Les scientifiques tentent ainsi de répondre à deux grandes questions y a-t-il eu de la vie sur Mars ? Et si oui, a-t-elle été conservée ?

Comment les scientifiques sondent-ils ces mystères ? Cathy Quantin Nataf, Professeure à l’Université Claude Bernard Lyon 1 et membre de l’équipe scientifique de Mars2020, vous révèlera les coulisses de cette mission. Embarquez avec elle à la découverte de cette planète rouge qui fascine tant !

Centre culturel et de la vie associative (CCVA) 234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

NASA/JPL-Caltech-PIA23492-Mars2020Rover-StoringSamples