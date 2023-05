Soirée scène ouverte musicale Entourage Maison de la Conversation Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le mardi 30 mai 2023

de 18h30 à 21h30

gratuit

Vous avez un talent musical à nous partager où vous souhaitez tout simplement passer un moment de partage et de rencontre autour de la musique ? Ramenez votre instrument et révisez vos classiques, la première édition de notre scène ouverte à la Maison de la Conversation fait son apparition ! C’est votre rendez-vous mensuel à la Maison de la Conversation, une soirée Entourage qui promet d’être bien festive ! Ne ratez pas cet événement et rejoignez nous le mardi 30 mai, de 18h30 à 21h30 à la Maison de la Conversation (12 Rue Maurice Grimaud, 75018 Paris) – Evénement GRATUIT Le réseau Entourage Une association qui donne aux personnes exclues et isolées les réseaux de soutien dont elles ont besoin pour rebondir et leur permettre de reprendre leur place dans la société. Maison de la Conversation 12 rue Maurice Grimaud 75018 Paris Contact : https://app.entourage.social/actions/e2qdb3gSGGLQ 06 11 04 06 14 louis@entourage.social https://www.facebook.com/EntourageIdf https://www.facebook.com/EntourageIdf https://app.entourage.social/actions/e2qdb3gSGGLQ

