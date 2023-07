Soirée scène ouverte musicale Entourage Maison de la Conversation Paris, 31 juillet 2023, Paris.

Le lundi 31 juillet 2023

de 18h30 à 21h30

.Tout public. gratuit

Vous avez un talent musical à nous partager où vous souhaitez tout simplement passer un moment de partage et de rencontre autour de la musique ?

Ramenez votre instrument et révisez vos classiques pour cette dernière édition à la Maison de la Conversation !

C’est votre rendez-vous mensuel à la Maison de la Conversation, une soirée Entourage qui promet d’être bien festive !

Maison de la Conversation 12 rue Maurice Grimaud 75018 Paris

Contact : https://bit.ly/appentourage +33611040614 louis@entourage.social https://www.facebook.com/EntourageIdf https://www.facebook.com/EntourageIdf https://app.entourage.social/actions/ehRyEOGwJGH0

