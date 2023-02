Soirée SBK Chez Camy Chez Camy, 25 février 2023, Carresse-Cassaber Carresse-Cassaber.

Soirée SBK Chez Camy

2 Route de Bayonne Chez Camy Carresse-Cassaber Pyrenees-Atlantiques Chez Camy 2 Route de Bayonne

2023-02-25 – 2023-02-25

Chez Camy 2 Route de Bayonne

Carresse-Cassaber

Pyrenees-Atlantiques

Carresse-Cassaber

La fameuse soirée SBK de chez Camy est de retour !

On démarre à 21h avec un stage de Bachata (7€) organisé par Mona & Chris puis notre DJ préféré, DJ WEBSTER vous fera DANSER de 22h à 02h !!

N’attend plus et viens bouger tes hanches sur la piste !

La fameuse soirée SBK de chez Camy est de retour !

On démarre à 21h avec un stage de Bachata (7€) organisé par Mona & Chris puis notre DJ préféré, DJ WEBSTER vous fera DANSER de 22h à 02h !!

N’attend plus et viens bouger tes hanches sur la piste !

+33 5 59 38 46 09 Chez Camy

Chez Camy

Chez Camy 2 Route de Bayonne Carresse-Cassaber

dernière mise à jour : 2023-02-15 par