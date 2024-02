Soirée Saxo au Domaine Sainte Victoire Le Domaine de Sainte Victoire Fuveau, samedi 2 mars 2024.

Soirée Saxo au Domaine Sainte Victoire Le Domaine de Sainte Victoire Fuveau Bouches-du-Rhône

COMPLET

✨ ⚠️ Samedi 02 Mars⚠️ ✨

NICO SAX

Après une première soirée sensationnelle le légendaire et incontournable NICO SAX sera de retour au Domaine Sainte Victoire

Venez vous plonger dans une ambiance live Sax & vrai son Dj !

Nico Sax et DJ ROMC vous promettent une Soirée explosive autour de belles planches/ tapas, cocktails et bon vins

Une soirée à ne manquer sous aucun prétexte

* Guest Nico Sax

* DJ ROMC @djee romc

* Planche à 25€️

( charcuterie, fromage,asiatiques, crudités )

* Grand parking gratuit ✅



– Tenue correct exigée -

La Direction se réserve le droit d’entrée .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 20:00:00

fin : 2024-03-02

Le Domaine de Sainte Victoire Chemin De Saint François

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@domaine-saintevictoire.fr

