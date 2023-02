Soirée Savoie ou Bien au bar brasserie wub Le Bercail Saint-Magne-de-Castillon OT Castillon-Pujols Saint-Magne-de-Castillon Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Magne-de-Castillon

Soirée Savoie ou Bien au bar brasserie wub Le Bercail, 10 février 2023, Saint-Magne-de-Castillon OT Castillon-Pujols Saint-Magne-de-Castillon. Soirée Savoie ou Bien au bar brasserie wub Le Bercail Saint-Magne-de-Castillon Gironde

2023-02-10 21:30:00 – 2023-02-11 Saint-Magne-de-Castillon

Gironde Saint-Magne-de-Castillon Soirée Savoie ou Bien ! Au bar brasserie wub Le Bercail à Saint Magne de Castillon.

Raclette tout le week-end & DJ Set Vendredi Soir !

Sortez vos vêtements de ski ! Il va faire frisquette ! Soirée Savoie ou Bien ! Au bar brasserie wub Le Bercail à Saint Magne de Castillon.

Raclette tout le week-end & DJ Set Vendredi Soir !

Sortez vos vêtements de ski ! Il va faire frisquette ! +33 5 57 41 93 59 le bercail

Saint-Magne-de-Castillon

dernière mise à jour : 2023-02-06 par OT Castillon-Pujols

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Saint-Magne-de-Castillon Autres Lieu Saint-Magne-de-Castillon Adresse Saint-Magne-de-Castillon Gironde OT Castillon-Pujols Ville Saint-Magne-de-Castillon OT Castillon-Pujols Saint-Magne-de-Castillon lieuville Saint-Magne-de-Castillon Departement Gironde

Saint-Magne-de-Castillon Saint-Magne-de-Castillon OT Castillon-Pujols Saint-Magne-de-Castillon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-magne-de-castillon-ot-castillon-pujols-saint-magne-de-castillon/

Soirée Savoie ou Bien au bar brasserie wub Le Bercail 2023-02-10 was last modified: by Soirée Savoie ou Bien au bar brasserie wub Le Bercail Saint-Magne-de-Castillon 10 février 2023 Gironde OT Castillon-Pujols Saint-Magne-de-Castillon Saint-Magne-de-Castillon Gironde

Saint-Magne-de-Castillon OT Castillon-Pujols Saint-Magne-de-Castillon Gironde