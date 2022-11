Soirée « Saveurs d’automne » Villac Villac Catégories d’évènement: Dordogne

Soirée « Saveurs d’automne » Villac, 3 décembre 2022, Villac. Soirée « Saveurs d’automne »

2022-12-03 – 2022-12-03 Villac

Dordogne Villac L’association « Les Amis de Villac » a le plaisir de vous inviter à une nouvelle soirée « Saveurs d’automne ». Celle ci aura lieu le samedi 3 décembre 2022 à 19 heures 30 à la salle des fêtes de Villac.

