Soirée Sarrail – Corinne Kuzma, variété française La Chapelle-Saint-Luc, 1 juillet 2022, La Chapelle-Saint-Luc.

Soirée Sarrail – Corinne Kuzma, variété française
Restaurant le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube  
2022-07-01 – 2022-07-01

La Chapelle-Saint-Luc
Aube

La Chapelle-Saint-Luc

35 Eur  

contact@lesarrail.fr +33 3 25 74 62 40 http://www.le-sarrail.com/

©Le Sarrail
La Chapelle-Saint-Luc
dernière mise à jour : 2022-06-15 par