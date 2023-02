Soirée « Santé et environnement » Place Jean Moulin Valdoie Valdoie Catégories d’Évènement: Territoire de Belfort

Soirée « Santé et environnement » Centre Jean Moulin Place Jean Moulin Valdoie Territoire de Belfort

2023-04-25

2023-04-25 – 2023-04-25

Soirée « Santé et environnement » , animée par l'association In'terre ActiV. Une bonne rencontre pour pouvoir échanger sur nos différents points de vue. avopauline@gmail.com +33 3 63 41 03 71 https://www.avovaldoie.fr/

