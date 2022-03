Soirée Santé CHU – Loi du 2 août 2021 et PMA : Quels changements ? Station Ausone Station Ausone, 4 avril 2022, Bordeaux.

>>> La loi du 2 août 2021 introduit des changements majeurs en matière de Procréation Médicalement Assistée (PMA). De nouveaux parcours de prise en charge ont ainsi été mis en place par les équipes pour répondre à ces demandes dont le nombre est supérieur à toutes les prédictions. >>> La PMA désigne les pratiques cliniques et biologiques permettant la conception en dehors du corps humain (fécondation in vitro), la cryoconservation des ovocytes, des spermatozoïdes, des embryons et des tissus germinaux, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle. Ces pratiques, encadrées par une loi promulguée en 1994, sont profondément renouvelées avec la dernière révision en date du 2 août 2021. Les enfants issus d’un don (d’ovocytes, de spermatozoïdes, d’embryons) pourront à leur majorité avoir accès à l’identité du tiers donneur en s’adressant à une commission créée en septembre 2022. Un registre des dons sera créé à partir de cette date et tous les donneurs/donneuses devront alors accepter de communiquer leur identité aux éventuels enfants qui le demanderaient. Elle permet aux femmes, en âge de procréer, non mariées ou en couple homosexuel, d’avoir recours à une PMA par l’intermédiaire du don de spermatozoïdes. Toutes les femmes âgées de 29 à 36 ans, peuvent faire congeler et conserver leurs ovocytes. De même, tous les hommes âgés de 29 à 44 ans peuvent faire congeler et conserver leurs spermatozoïdes. Il est important de communiquer sur ces nouveaux parcours tout en informant sur les limites de la PMA en termes de ressources mises en œuvre et d’efficacité. Le Docteur Papaxanthos est médecin de la reproduction au CHU de Bordeaux, responsable du service de biologie de la reproduction – CECOS et du centre d’assistance médicale à la procréation au centre Aliénor d’Aquitaine. >>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.

Cette rencontre en ligne aura pour thème “Loi du 2 août 2021 et PMA : Quels changements ?” et sera animée par le Docteur Aline Papaxanthos.

