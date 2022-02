Soirée Santé CHU – Le Syndrome d’Apnée Obstructive du Sommeil : « Mal du Siècle » ? Station Ausone, 7 mars 2022, Bordeaux.

Soirée Santé CHU – Le Syndrome d’Apnée Obstructive du Sommeil : « Mal du Siècle » ?

Station Ausone, le lundi 7 mars à 18:00

>>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>>La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Le Syndrome d’Apnée Obstructive du Sommeil est un trouble du sommeil fréquent au point d’en faire une maladie du siècle. Mais d’où vient cette maladie ? Comment la définir et comment la traiter ? Médecine numérique et de la e-santé constituent des approches particulièrement importantes pour des prises en charge de plus en adaptées. Jean-Arthur Micoulaud-Franchi est médecin du sommeil et psychiatre, il est responsable de l’Unité d’activité ambulatoire de prise en charge des troubles du sommeil du Service Universitaire de Médecine du Sommeil et s’intéresse par ses travaux de recherche dans l’unité CNRS SANPSY, à l’importance des symptômes et des facteurs psychologiques dans la prise en charge des troubles du sommeil. Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe vaccinal et port du masque obligatoires. La rencontre sera traduite en langue des signes.

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-07T18:00:00 2022-03-07T19:30:00