Station Ausone, le lundi 6 décembre à 18:00

“Donner et recevoir » : En 2021, plus de 20000 personnes sont en attente d’une transplantation d’organes et ce chiffre s’est considérablement accru en raison de la crise COVID qui a désorganisé les hôpitaux. En France, tout le monde peut être concerné par une défaillance terminale d’organes et chaque citoyen est donneur présumé après son décès sauf s’il y est opposé de son vivant. Le don peut s’effectuer aussi dans certains cas de son vivant dans un cadre législatif très strict. L’année 2021 a vu aussi la promulgation des nouvelles lois de bioéthique, il est important que ces informations soient diffusées au plus grand nombre puisque nous sommes tous concernés tant sur le versant du don que celui de la greffe qui sont des symboles importants de notre citoyenneté. Le Dr Julien Rogier est responsable de la coordination d’organes et de tissus au CHU de Bordeaux. Il répondra à toutes les questions et sera accompagné d’un représentant de l’ERENA, Espace de Réflexion Ethique Nouvelle Aquitaine, pour toutes les interrogations autour des questions d’éthique et don d’organes. La rencontre sera traduite en langue des signes. Rendez-vous à la Station Ausone. La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Cette rencontre aura pour thème “Donner et recevoir : le don d’organes en question” et sera animée par le docteur Julien Rogier.

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde



2021-12-06T18:00:00 2021-12-06T19:30:00