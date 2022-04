Soirée Santé CHU : Covid-19, le jour d’après ? Station Ausone, 2 mai 2022, Bordeaux.

Soirée Santé CHU : Covid-19, le jour d’après ?

Station Ausone, le lundi 2 mai à 18:00

Il y a deux ans, nous entamions la sortie du premier confinement de la crise pandémique. Deux printemps plus tard, l’écume d’une cinquième ou sixième vague aura encore tenté de capturer sa proie. Dans cet entretemps critique, nous aurons beaucoup appris, nous aurons tenté de répondre à l’inédit et d’affronter ensemble le risque. De fait et dans nos contextes, le nombre de formes graves de la maladie épidémique a diminué et le virus est neuf fois moins vulnérant que lors de la première vague. Au printemps 2020, malgré un nombre de contaminations élevé, une centaine de décès quotidiens et des soignants éreintés, un air de libération souffle pour tourner la page du Covid. Pourtant, en Chine, malgré la restriction abrupte, radicale et pérenne de la vie sociale, le virus de la dernière vague est aussi virulent que le premier lorsque l’on est fragile et non protégé. A quel jour d’après allons-nous consentir, à l’aune d’une expérience certes inachevée, afin d’escompter, munis de mesures innovantes et appropriables, un futur proche signant la fin du virus pandémique ? A défaut de la fin improbable de sa circulation et donc d’un ‘vivre avec’, bien des conséquences individuelles et sociétales seront liées à la crise. Le Pr Denis Malvy est infectiologue, responsable de l’unité des maladies tropicales et du voyageur au CHU de Bordeaux et membre du conseil scientifique. Cette conférence est accessible aux personnes sourdes et malentendantes. Des interprètes LSF sont présents. >>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [[https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat)](https://www.youtube.com/LibrairieMollat)

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Pour cette treizième édition, le Pr Denis Malvy, infectiologue au CHU de Bordeaux et membre du conseil scientifique , intervient sur le thème : “Covid-19, le jour d’après ?”.

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-02T18:00:00 2022-05-02T19:30:00