2023-02-14 18:30:00 – 2023-02-14 20:00:00

Haute-Garonne La boutique vous propose de venir vous faire plaisir !

Au programme : – Une nouvelle collection à découvrir

– Un corner pour se faire maquiller

– Un petit verre accompagné de douceur à grignoter

– Et même un chèque de fidélité pour vos achats lors de la soirée! Pour profiter encore plus de ce moment privilégié, venez accompagnée d’une amie ! Attention places limitées !

Inscription en ligne sur leur site. Parce qu’il n’y a pas besoin de Valentin.e pour se faire plaisir !

Une soirée pour se faire chouchouter entre amies…

