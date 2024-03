Soirée sans Patrick Gare A Toi, Commequiers (85) Commequiers, samedi 16 mars 2024.

Soirée sans Patrick avec Aloubi Samedi 16 mars, 17h00 Gare A Toi, Commequiers (85) GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T17:00:00+01:00 – 2024-03-16T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T17:00:00+01:00 – 2024-03-16T21:00:00+01:00

Gare à toi organise, une soirée Sans Patrick, la veille de la Saint Patrick.pour l’occasion nous avons proposé au groupe Aloubi , groupe local de musique « trad « , de venir vous faire danser. Vendée Crêpes viendra nous régaler les papilles avec ses crêpes et ses galettes.le bar associatif vous proposera sa carte de dégustation et boissons locales et pour l’occasion nous vous serviront la bière du Grand Duc en pression.Une participation au chapeau vous sera demandée pour les musiciens. et en deuxième partie de soirée si vous êtes musiciens nous vous proposons de venir nous rejoindre car c’est à vous de jouer. ouverture des festivités pour 17h , goûter, scène ouverte ,découverte des talents. le bal est ouvert dès 18h30 avec le groupe Aloubi. petite autour d’un pause repas collectif reprise du bal Aloubi scène ouverte/ jamais session Si vous souhaitez animer la première partie en scène découverte contactez nous. n’hésitez pas à inviter vos amis, ma famille et à venir danser pour cette belle soirée ! Gare à toi.

source : événement Soirée sans Patrick publié sur AgendaTrad

Gare A Toi, Commequiers (85) 63 rue de la morinière, Commequiers

Gare A Toi, 85220 Commequiers, France Commequiers 85220 Vendée Pays de la Loire [{« link »: « https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t87/1/16/1f340.png »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/49068 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

baltrad balfolk