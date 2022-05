Soirée SaNg d’EnCRe : Binaire + Ayatollah + Epilexique, 19 mai 2022, .

Soirée SaNg d’EnCRe : Binaire + Ayatollah + Epilexique

2022-05-19 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-19

SaNg d’EnCRe

Sortie du 10e numéro

A partir de 19h, expo, djs, concerts.



Venez-y écouter du bon son, découvrir SaNg d’EnCRe n°10 et repartez avec.



Concerts de la soirée :



• Binaire

Electro Punk

Comme vous pouviez vous en douter, les Binaire vont par deux…

Deux hommes et deux machines, sachant que les premiers ont pris sauvagement le pas sur les secondes, contrairement aux scénarios de quelques mauvaises sagas hollywoodiennes dont nous tairons pudiquement le nom ici-bas.

Deux hommes et deux machines, enchevêtrés jusqu’à la mœlle dans un tourbillon electro punk rock du nouveau siècle ; deux hommes et deux machines imbriqués jusqu’à l’extrême dans la production méthodique de nuisances extra sonores ô combien déstabilisantes pour les oreilles d’un monde replié sur lui-même. Un monde bientôt alerté par une tempête de rythmes frénétiques, de samples en cascade, de stridentes vocalises et de guitares cinglantes…

À la croisée des chemins du hard core, de l’electro, du punk et de la noise froide et implacable, Binaire sera effectivement au rendez-vous, aussi sûrement qu’aujourd’hui 2 + 2 ne font plus qu’un. Un binôme en nage et en rage, paré pour en découdre.



• Ayatollah

Doom / HC



• Epilexique

Duo Proto-Techno à Textes Crus / Cérébro Dancing

Dialogue entre une révoltée à la verve brute et engagée et un musicien obsessif aux sons minimalistes, trafiquant des machines, synthétiseurs et boites à rythmes. Un univers grinçant et sauvage, entre absurdité, poésie noire et espoir.



• Warm up : DJ Von Pripyat

• After : Discorde Crew

Soirée SaNg d’EnCRe : Binaire + Ayatollah + Epilexique sur la scène du Molotov le 19 mai.

