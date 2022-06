Soirée Salsa Roussas Roussas Catégories d’évènement: 26230

Roussas

Soirée Salsa Domaine de Grangeneuve 1200 Route des Esplanes Roussas

2022-07-28

Roussas 26230 EUR 40 40 La chaleur antillaise vient envahir les jardins de Grangeneuve pour un menu coloré et épicé !

Ambiance musicale créole.

Sur réservation oh.bour@orange.fr +33 4 75 98 50 22 http://www.domainedegrangeneuve.fr/

