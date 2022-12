Soirée Salsa et Bachata Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Soirée Salsa et Bachata 18 rue de Salins Salle polyvalente des Capucins Pontarlier Doubs

2023-01-13 21:00:00

Doubs 8 8 EUR 19h à 20h: initiation à la Salsa cubaine avec le Salsa Cubana Club.

20h à 21h: initiation à la Bachata avec Ange et Flo Salsafever.

Organisé par La MJC des Capucins.

Inscriptions et renseignements par téléphone ou par mail. coordinationmjcdescapucins@yahoo.fr Salle polyvalente des Capucins 18 rue de Salins Pontarlier

