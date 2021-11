Dinan Dinan Côtes-d'Armor, Dinan Soirée salsa Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Soirée salsa Dinan, 20 novembre 2021, Dinan. Soirée salsa Argile & Vin 11 rue de la Chaux Dinan

2021-11-20 19:00:00 – 2021-11-20 Argile & Vin 11 rue de la Chaux

Dinan Côtes d’Armor Venez écouter mais surtout danser sur de la musique cubaine live.

Entrée 25 € avec une boisson offerte…

Sur réservation +33 9 80 37 05 12 Venez écouter mais surtout danser sur de la musique cubaine live.

Entrée 25 € avec une boisson offerte…

Sur réservation Argile & Vin 11 rue de la Chaux Dinan

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Dinan Autres Lieu Dinan Adresse Argile & Vin 11 rue de la Chaux Ville Dinan lieuville Argile & Vin 11 rue de la Chaux Dinan