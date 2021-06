Hyères Hyères Hyères, Var Soirée Salsa Cubaine & Bachata Dominicaine Hyères Hyères Catégories d’évènement: Hyères

Var

Soirée Salsa Cubaine & Bachata Dominicaine Hyères, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Hyères. Soirée Salsa Cubaine & Bachata Dominicaine 2021-07-02 18:30:00 – 2021-07-02 01:00:00 Chemin du rocher St-Jean Centre Commercial Centr’Azur

Hyères Var Hyères Soirée Salsa Cubaine et Bachata Dominicaine tumbatimba2018@gmail.com +33 6 65 02 89 68 dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Hyères, Var Étiquettes évènement : Autres Lieu Hyères Adresse Chemin du rocher St-Jean Centre Commercial Centr'Azur Ville Hyères lieuville 43.11552#6.10841