Arles Arles Arles, Bouches-du-Rhône Soirée salsa – chez Etienne Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Soirée salsa – chez Etienne Arles, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Arles. Soirée salsa – chez Etienne 2021-07-09 – 2021-07-09 Chez Etienne 22 Avenue De la Libération

Arles Bouches-du-Rhône En extérieur bar à cocktails à l’extérieur

20h30-21h30 initiation salsa by pierre sanchez

21h30-1h soirée Salsa by DJ LÔ

Guest: DJ Pedro

Pensez à réserver ! Le 9 juillet chez Etienne c’est soirée salsa et mix SBK sarlpaulet@outlook.com +33 4 90 93 30 26 En extérieur bar à cocktails à l’extérieur

20h30-21h30 initiation salsa by pierre sanchez

21h30-1h soirée Salsa by DJ LÔ

Guest: DJ Pedro

Pensez à réserver ! dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Arles Adresse Chez Etienne 22 Avenue De la Libération Ville Arles