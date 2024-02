Soirée Salsa Bachatak Kizomba-L’Antre II Aire-sur-l’Adour, samedi 24 février 2024.

Soirée Salsa Bachatak Kizomba-L’Antre II Aire-sur-l’Adour Landes

Soirée SBK (salsa, bachata, Kizomba) à l’Antre II le samedi 24 février de 21h à 2h.

Un stage de kizomba de 20h à 21h sera également animé par Nathanaëlle et Samuel.

Le reste de la soirée sera animé par notre cher DJ Sam (5€)

On vous attend encore plus nombreux ! .

Début : 2024-02-24 21:00:00

fin : 2024-02-24 02:00:00

64 Avenue du 4 Septembre

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine

