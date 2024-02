Soirée Salsa / Bachata / Kizomba Giffaumont-Champaubert, samedi 2 mars 2024.

Tout public

Enfilez vos plus beaux souliers pour une soirée caliente avec Will MP ! On vous présente encore Will MP ?! Installé en Champagne-Ardenne, Will MP fait parti des figures emblématiques du milieu latino parisien. Accès gratuit et sans réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-03-02

6, rue du Port

Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est contact-lacduder@joa.fr

L’événement Soirée Salsa / Bachata / Kizomba Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2024-02-10 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne