SOIRÉE SALSA – BACHATA – KIZOMBA Clermont-l’Hérault, 1 décembre 2021, Clermont-l'Hérault.

2021-12-01 19:30:00 – 2021-12-01 23:00:00

Clermont-l’Hérault Hérault

EUR 6 À partir de 19h30, au Café-Brasserie des Négociants, apprenez à danser salsa, bachata et kizomba, avec Anita, Moor et Dany ! Ce lieu idéalement situé sur les allées au centre de Clermont-l’Hérault est un lieu rempli de convivialité et de partage, autour de produits minutieusement sélectionnés. Venez vite danser et vous amuser !

Niveau débutant et intermédiaire. Animé par l’association Movida Dance.

+33 4 67 96 00 16

Clermont-l’Hérault

