Soirée Salsa avec millie Timbera Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Soirée Salsa avec millie Timbera Istres, 26 février 2022, Istres. Soirée Salsa avec millie Timbera Place Champollion Magic Mirrors Istres

2022-02-26 – 2022-02-26 Place Champollion Magic Mirrors

Istres Bouches-du-Rhône 5 5 soirée endiablée aux rythmes des musiques latines Millie Timbera vous accueille au Magic Mirrors +33 6 79 07 42 77 soirée endiablée aux rythmes des musiques latines Place Champollion Magic Mirrors Istres

dernière mise à jour : 2022-01-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse Place Champollion Magic Mirrors Ville Istres lieuville Place Champollion Magic Mirrors Istres Departement Bouches-du-Rhône

Istres Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/

Soirée Salsa avec millie Timbera Istres 2022-02-26 was last modified: by Soirée Salsa avec millie Timbera Istres Istres 26 février 2022 Bouches-du-Rhône Istres

Istres Bouches-du-Rhône