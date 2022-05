Soirée Salsa

2022-08-06 18:00:00 – 2022-08-06 22:00:00

Vous aimez danser? Alors cette soirée est faite pour vous ! Venez vous déhancher avec ce groupe de passionnés de musique cubaine. Pour les novices une initiation sera proposée de 18h à 20h. Un barbecue sera organisé pendant la soirée au prix de 9,90€/personne.

dernière mise à jour : 2022-05-14

