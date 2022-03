SOIRÉE SALOON ET CONCERT SEA’S FRIEND Mézières-sur-Ponthouin Mézières-sur-Ponthouin Catégories d’évènement: Mézières-sur-Ponthouin

Sarthe

SOIRÉE SALOON ET CONCERT SEA’S FRIEND Mézières-sur-Ponthouin, 9 avril 2022, Mézières-sur-Ponthouin. SOIRÉE SALOON ET CONCERT SEA’S FRIEND Lieu-dit Brûlon La valise à Cheval Mézières-sur-Ponthouin

2022-04-09 20:00:00 – 2022-04-09 24:00:00 Lieu-dit Brûlon La valise à Cheval

Mézières-sur-Ponthouin Sarthe Mézières-sur-Ponthouin EUR 27 27 Menu:

Cocktail maison

Entrée : Salade Coleslaw

Plat : Pulled Pork et haricots du cowboy

Dessert : Brownie

Boisson en supplément

Tarif 27€

A la suite du repas, un concert avec un nouveau groupe Sea’s Friend.

Réservation avant le 6 Avril sur www.lavaliseacheval.fr ou au 06 13 28 58 57 Une soirée sur le thème du farwest kateetgarrett@gmail.com http://www.lavaliseacheval.fr/ Menu:

Cocktail maison

Entrée : Salade Coleslaw

Plat : Pulled Pork et haricots du cowboy

Dessert : Brownie

Boisson en supplément

Tarif 27€

A la suite du repas, un concert avec un nouveau groupe Sea’s Friend.

Réservation avant le 6 Avril sur www.lavaliseacheval.fr ou au 06 13 28 58 57 Lieu-dit Brûlon La valise à Cheval Mézières-sur-Ponthouin

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Mézières-sur-Ponthouin, Sarthe Autres Lieu Mézières-sur-Ponthouin Adresse Lieu-dit Brûlon La valise à Cheval Ville Mézières-sur-Ponthouin lieuville Lieu-dit Brûlon La valise à Cheval Mézières-sur-Ponthouin Departement Sarthe

Mézières-sur-Ponthouin Mézières-sur-Ponthouin Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mezieres-sur-ponthouin/

SOIRÉE SALOON ET CONCERT SEA’S FRIEND Mézières-sur-Ponthouin 2022-04-09 was last modified: by SOIRÉE SALOON ET CONCERT SEA’S FRIEND Mézières-sur-Ponthouin Mézières-sur-Ponthouin 9 avril 2022 Mézières-sur-Ponthouin sarthe

Mézières-sur-Ponthouin Sarthe