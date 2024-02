Soirée Saint-Valentin Le Loft Saint-Marcel, mercredi 14 février 2024.

Soirée Saint-Valentin Le Loft Saint-Marcel Eure

Le restaurant Le Loft à Saint-Marcel vous donne rendez-vous pour une soirée sous le signe de l’amour avec une menu spécial Saint-Valentin.

Au menu

– Apéritif Cherry cocktail (martini blanc, vodka, jus de citron et sirop de cerise) OU Love cocktail (purée de litchi, sirop de rose, jus de citron, jus d’ananas, menthe fraîche)

– Entrée Croustillant de confit de canard (Effiloché de canard, rösti, piment d’Espelette et feuille de brique) OU Vol au vent au saumon fumé (Feuilleté, crème fraiche, saumon fumé, crème ciboulette)

– Plat Risotto de Saint-Jacques & gambas avec compotée de tomate crémée, ail et persil OU Pavé de rumsteack rossini avec pommes de terre grenaille rôties à la graisse de canard, sauce foie gras OU Pizza Loft (Crème, mozzarella, chèvre, miel, magret de canard, noix)

-Dessert Cœur coulant entremet aux fruits rouges OU Cœur génoise choco noisette, insert coulant chocolat

Réservation au 02 32 21 68 21

Tarif 49€ par personne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 19:00:00

fin : 2024-02-14

Le Loft 22 ru Louis Blériot

Saint-Marcel 27950 Eure Normandie

L’événement Soirée Saint-Valentin Saint-Marcel a été mis à jour le 2024-02-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération