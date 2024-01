Soirée Saint-Valentin Impasse de la Pompe Quintin, mercredi 14 février 2024.

Soirée Saint-Valentin Impasse de la Pompe Quintin Côtes-d’Armor

Pour cette Saint-Valentin 2024, nous sommes ravis de vous proposer un concert voix/guitares où Georges Brassens est à l’honneur. « BRASSENS ENCORE est le sentier buissonnier qu’emprunte « Leïla and the Koalas ». Pensé autour de la voix et de la musique classique, ce concert est né d’un amour fou pour les chansons et les histoires de Georges Brassens. Les mots de Brassens émeuvent et touchent au coeur comme aucun autre, comme la plus grande des jubilations. Ils touchent à l’universel. Ils soulignent notre commun en chantant les histoires de toute une vie histoires d’amour mais aussi d’amitié, d’irrévérence, de défiance envers les pouvoirs…

Grâce aux deux guitares magistrales de Sébastien Lemarchand et Paul Manoeuvrier, c’est avec la musique classique et contemporaine qu’ils décident ensemble d’aborder ces chansons. »

Programme :

Dès 19h15 accueil

19h45 à 20h30 concert

20h30 dîner

Menu (vins et café compris) :

Kir pétillant et amuse-bouches

***

Clafoutis au bacon

***

Lieu et shiitakés à la bordelaise

Mitrailles persillées

***

Tatin de bananes .

Impasse de la Pompe Château de Quintin

Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne info@chateaudequintin.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 19:15:00

fin : 2024-02-14 23:00:00



L’événement Soirée Saint-Valentin Quintin a été mis à jour le 2024-01-25 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme