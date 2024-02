Soirée Saint-Valentin On s’connait ? Troyes, mercredi 14 février 2024.

Soirée Saint-Valentin On s’connait ? Troyes Aube

John, romancier en mal de succès et vieux garçon psychorigide retrouve dans son salon au lendemain d’une fête, une femme en peignoir et amnésique ! Seules certitudes elle a un caractère bien trempé et elle rêve d’être chanteuse. On va très vite s’apercevoir que le fait d’oublier tout de soi peut s’avérer parfois être bien utile… à l’un comme à l’autre ! Une comédie qui vous fera tout oublier… ou presque ! Eur.

Le Troyes Fois Plus

Troyes 10000 Aube Grand Est contact@letroyesfoisplus.fr

