Soirée Saint-Valentin Lorris, 14 février 2023, Lorris . Soirée Saint-Valentin Route de la Grange des Champs Lorris Loiret

2023-02-14 20:00:00 – 2023-02-14 01:00:00 Lorris

Loiret Soirée Saint-Valentin à la Ferme de Lorris, menu : apéritif gourmand maison et ses amuses bouches, Foie gras, cochon et/ou jambon rôti avec l’accompagnement du moment, fromages, fromage blanc et salade en buffet, Poirat Solognot et son coulis puis café. (Boissons comprises jusqu’au fromage) vins blanc, rouge et rosé, jus de fruits et eau à la fontaine. Animation offerte après le repas. Sur réservation. Soirée Saint-Valentin Pixabay

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

