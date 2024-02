Soirée Saint-Valentin La Chaîne d’Or Les Andelys, mercredi 14 février 2024.

Soirée Saint-Valentin La Chaîne d’Or Les Andelys Eure

Stéphanie et Olivier Bicot, et toute l’équipe de la Chaîne d’Or vous invite à passer une agréable soirée en compagnie de votre moitié pour célébrer la Saint Valentin!

En plus de leur menu d’hiver, la cheffe propose

– Mise en Bouche Cromesquis de volaille au pain d’épices, Gambas au sésame et son aigre douce maison, Saumon fumé et Crème de curry breton

– Entrée Foie gras de canard juste poêlé en son cœur d’artichaut, émulsion de truffe et tombée de chanterelle

– Plat Magret de canard du Domaine de Lanvaux et sa farce fine de langoustine bretonne, légumes frais, velours terre/mer de bisque et de jus de canard

– Petit cœur de Neufchâtel et son mesclun de saison

– Dessert Cœur de cupidon à partager (Dacquoise pistache, fraicheur de framboise et crème à la vanille bourbon gourmet de Madagascar)

Réservation au 02 32 54 00 31.

Tarif 56€ par personne (hors boissons)

Ces suggestions peuvent être prises à la carte ou entrer dans la composition du Menu d’hiver.

La Chaîne d’Or vous propose aussi une autre formule à emporter sur commande au plus tard le 13 février selon la limite des quantités disponibles. A réceptionner le mercredi 14 février entre 17h et 19h15.

Au menu

– Mise en Bouche Cromesquis de volaille au pain d’épices, Gambas au sésame et son aigre douce maison, Saumon fumé et Crème de curry breton

– Douceur de foie gras, chutney de figues

– Magret de canard du Domaine de Lanvaux et sa farce fine de langoustine bretonne, légumes frais, velours terre/mer de bisque et de jus de canard

– Cœur de cupidon à partager

– Mignardises

Tarif 39€

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

La Chaîne d’Or 25/27, rue Grande

Les Andelys 27700 Eure Normandie contact@hotel-lachainedor.com

L’événement Soirée Saint-Valentin Les Andelys a été mis à jour le 2024-02-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération