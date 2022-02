Soirée Saint Valentin Huppy Huppy Catégories d’évènement: Huppy

Somme

Soirée Saint Valentin Huppy, 12 février 2022, Huppy. Soirée Saint Valentin Huppy

2022-02-12 19:30:00 – 2022-02-12

Huppy Somme Huppy 55 55 La Source a le plaisir de vous recevoir pour sa troisième soirée sur le thème de l’Amour !

Une soirée pour faire chavirer votre moitié.

Un bon repas et de la bonne musique Live dans une atmosphère chaleureuse, que demander de plus ?

Un repas concert qui s’annonce très romantique,

Guillaume Robert – Live & Acoustic accompagnera votre soirée.

Vous le connaissez, il saura vous mettre dans l’ambiance !

MENU :

– Mises en bouche & son Élixir d’Amour

– Foie gras, chutney de figues

– Crépinette de veau, riz pilaf & tomate provençale

– Duo de fromages sur lit de verdure

– Succession de passion Réservation Obligatoire La Source a le plaisir de vous recevoir pour sa troisième soirée sur le thème de l’Amour !

Une soirée pour faire chavirer votre moitié.

Un bon repas et de la bonne musique Live dans une atmosphère chaleureuse, que demander de plus ?

Un repas concert qui s’annonce très romantique,

Guillaume Robert – Live & Acoustic accompagnera votre soirée.

Vous le connaissez, il saura vous mettre dans l’ambiance !

MENU :

– Mises en bouche & son Élixir d’Amour

– Foie gras, chutney de figues

– Crépinette de veau, riz pilaf & tomate provençale

– Duo de fromages sur lit de verdure

– Succession de passion Réservation Obligatoire lasourcehuppy@gmail.com +33 3 22 24 08 65 La Source a le plaisir de vous recevoir pour sa troisième soirée sur le thème de l’Amour !

Une soirée pour faire chavirer votre moitié.

Un bon repas et de la bonne musique Live dans une atmosphère chaleureuse, que demander de plus ?

Un repas concert qui s’annonce très romantique,

Guillaume Robert – Live & Acoustic accompagnera votre soirée.

Vous le connaissez, il saura vous mettre dans l’ambiance !

MENU :

– Mises en bouche & son Élixir d’Amour

– Foie gras, chutney de figues

– Crépinette de veau, riz pilaf & tomate provençale

– Duo de fromages sur lit de verdure

– Succession de passion Réservation Obligatoire POMART Christophe

Huppy

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Huppy, Somme Autres Lieu Huppy Adresse Ville Huppy lieuville Huppy Departement Somme

Huppy Huppy Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/huppy/

Soirée Saint Valentin Huppy 2022-02-12 was last modified: by Soirée Saint Valentin Huppy Huppy 12 février 2022 Huppy Somme

Huppy Somme