Soirée Saint-Valentin Lieu-dit Corn Er Pont Guern, mercredi 14 février 2024.

Concert Jazz avec Saxmania solo.

À 19h, dîner en tête à tête éclairé à la bougie.

– Acte I, la séduction soupe de « bulles » à la passion et ses amuses bouches

– Acte II, les préliminaires feuilleté de saint-jacques au safran

– Acte III, la température monte confit de canard sauce au miel et gingembre accompagné de ses légumes braisés

– Acte IV, l’extase cœurs de panna cotta et coulis fruits rouges à partager

– Acte V, le septième ciel café ou thé/infusion et sa gourmandise

59€ par personne / Boissons en supplément / Réservation avant le 10 février / Acompte demandé de 20€ par personne. Solde à régler le 14 février. .

Début : 2024-02-14 19:00:00

fin : 2024-02-14

Lieu-dit Corn Er Pont L’Île aux oiseaux

Guern 56310 Morbihan Bretagne

L’événement Soirée Saint-Valentin Guern a été mis à jour le 2024-01-16 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté