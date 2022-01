SOIRÉE SAINT-VALENTIN Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Catégories d’évènement: Freyming-Merlebach

SOIRÉE SAINT-VALENTIN La Médiathèque 21 rue de la Croix Freyming-Merlebach

2022-02-11 19:00:00

Freyming-Merlebach Moselle Freyming-Merlebach 5 EUR Envie d’une idée originale pour la St Valentin ? L’équipe de L@ Médiathèque de Freyming-Merlebach vous propose un « spectacle-apéro dînatoire » autour des plus belles déclarations, poèmes, textes, chansons et met « L’amour dans tous ses états ». Des gourmandises salées et sucrées vous seront servies tout au long de cette soirée rythmée par des lectures, quiz et autres surprises ! Sur inscription uniquement lamediatheque.fm@gmail.com +33 3 87 00 23 48 unsplash

