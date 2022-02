Soirée Saint-Valentin Éguilles Éguilles Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Éguilles

Soirée Saint-Valentin Éguilles, 14 février 2022, Éguilles. Soirée Saint-Valentin Les halles 1889, 2690 route des Milles 13510 Eguilles 2690 route des milles 13510 Eguilles Éguilles

2022-02-14 19:00:00 19:00:00 – 2022-02-14 00:00:00 00:00:00 Les halles 1889, 2690 route des Milles 13510 Eguilles 2690 route des milles 13510 Eguilles

Éguilles Bouches-du-Rhône Éguilles 65 APERITIF



Kir Royal Champagne & mise en bouche



-



ENTREES



Foie gras



Foie gras de canard poêlé, flambé au cognac, compote de pommes à la fève de Tonka, chutney poires piment d’Espelette, brioche maison



/ Ou /



Thon rouge en carpaccio



Tartare avocat mangue, marinade Asia, pistaches, pickles



-



PLATS



Noix de st jacques



Noix de St Jacques française, juste saisie, Espuma de bisque de gambas, mousseline de choux fleurs, jeunes pousses d’épinards



/ Ou /



Cromesqui d’épaule d’agneau



Gros Cromesqui d’épaule d’agneau confite, cuisson basse température 10h, jus de cuisson réduit, oignons caramélisés



-



DESSERT



Cœur à partager



Cerise amour / Ou / Chocolat à la folie



-

Café & mignardises Exceptionnellement le restaurant du Comptoir d’Entrecasteaux sera ouvert le 14 février pour offrir aux amoureux une soirée sous le signe de la magie.

Menu savoureux du chef à découvrir et réserver en ligne > Menu https://www.leshalles1889.fr/saintvalentin mlleshirley.evans@gmail.com +33 4 13 91 24 01 https://www.leshalles1889.fr/saintvalentin APERITIF



Kir Royal Champagne & mise en bouche



-



ENTREES



Foie gras



Foie gras de canard poêlé, flambé au cognac, compote de pommes à la fève de Tonka, chutney poires piment d’Espelette, brioche maison



/ Ou /



Thon rouge en carpaccio



Tartare avocat mangue, marinade Asia, pistaches, pickles



-



PLATS



Noix de st jacques



Noix de St Jacques française, juste saisie, Espuma de bisque de gambas, mousseline de choux fleurs, jeunes pousses d’épinards



/ Ou /



Cromesqui d’épaule d’agneau



Gros Cromesqui d’épaule d’agneau confite, cuisson basse température 10h, jus de cuisson réduit, oignons caramélisés



-



DESSERT



Cœur à partager



Cerise amour / Ou / Chocolat à la folie



-

Café & mignardises Les halles 1889, 2690 route des Milles 13510 Eguilles 2690 route des milles 13510 Eguilles Éguilles

dernière mise à jour : 2022-01-31 par Office municipal de Tourisme d’Eguilles Provence Tourisme / Office municipal de Tourisme d’EguillesProvence Tourisme / Office municipal de Tourisme d’Eguilles

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Éguilles Autres Lieu Éguilles Adresse Les halles 1889, 2690 route des Milles 13510 Eguilles 2690 route des milles 13510 Eguilles Ville Éguilles lieuville Les halles 1889, 2690 route des Milles 13510 Eguilles 2690 route des milles 13510 Eguilles Éguilles Departement Bouches-du-Rhône

Éguilles Éguilles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eguilles/

Soirée Saint-Valentin Éguilles 2022-02-14 was last modified: by Soirée Saint-Valentin Éguilles Éguilles 14 février 2022 Bouches-du-Rhône Éguilles

Éguilles Bouches-du-Rhône