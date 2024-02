Soirée Saint Valentin Casino JOA Chemin des Crêts Saint-Laurent-en-Grandvaux, mercredi 14 février 2024.

Soirée Saint Valentin Casino JOA Chemin des Crêts Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Dîner de la Saint-Valentin au restaurant le Comptoir, au Casino JOA à Saint-Laurent en Grandvaux

Venez profitez d’un savoureux tête à tête le mercredi 14 février dès 19h.

Notre chef Alexandre vous concocte de quoi ravir vos papilles et Molly & Clyde vous accompagnent en musique pour faire le plein d’émotion !

Réservation au 03 63 28 99 90.

Cockail Saint-Valentin et amuse-bouche

*****

Foie gras mi-cuit

ou

Carpaccio de Bar au Yuzu

*****

Lotte sauce safran, risotto et légumes du moment

ou

Quasi de veau, gratin de pommes de terre et légumes du moment

*****

Macaron framboise, mousse aux pétales de rose

Tarif 49€,

5€ de ticket de jeu offert EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 19:00:00

fin : 2024-02-14 22:00:00

Chemin des Crêts Casino Joa

Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

