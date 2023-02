Soirée Saint-Valentin Bar Musical Dan Karaoké Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrenees Vic-en-Bigorre EUR 25 25 Venez passer une soirée en amoureux pour la Saint-Valentin.

Au programme :

Repas:

– Cocktails maison

– Entrées

– Ballotine de poulet et gnocchis ou linguines aux fruits de mers

– Dessert

– Café

Puis concert « Alone in Acoustic » ( Country, Rock, Blues, Folk) Une rose sera offerte à toutes les femmes +33 6 84 95 03 98 Bar Musical Dan Karaoké 56 rue du chemin vert Vic-en-Bigorre

