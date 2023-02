Soirée Saint Valentin au restaurant l’Inattendu L’Inattendu Montignac-Lascaux Catégories d’Évènement: Dordogne

Dordogne A l’occasion de la Saint Valentin, L’Inattendu vous propose un menu spécial pour la soirée : Mise en bouche :

tartare de magret de canard mariné aux noisettes torréfiées. Entrée :

Noix de St Jacques poêlées, fondue de poireaux et crème d’ail, tuile croustillante. Plat :

pavé de rumsteak façon tournedos, sauce grand verneur, écrasé de patates douces et légumes de saison. Dessert :

trilomgie de choux craquelin façon profiteroles, aux glaces artisanales. A l’occasion de la Saint Valentin, L’Inattendu vous propose un menu spécial pour la soirée +33 5 53 50 92 10 ©Terri Cnudde de Pixabay

L’Inattendu 39 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux

