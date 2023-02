Soirée Saint Valentin au Quai 21 Quai 21 Montignac-Lascaux Catégories d’Évènement: Dordogne

Dordogne La Saint Valentin n’est pas que pour les amoureux ! Venez en couple, entre amis, en famille…

Le bar est ouvert dès 17h et la cuisine à partir de 19h. Au menu :

Entrée :

Carpaccio de duarade décliné en 3 saveurs ou bavarois d’avocat au piment d’espelette et tempura de légumes. Plats :

Bio beef fondant moshi-moshi, pommes duchesses et légumes d’hiver rôtis ou risotto de petit épautre au gorgonzola crémeux, steak de tempeh glacé et juliennes. Dessert :

Mi-cuit au chocolat, noix croquants, glace caramel et griottes. Pensez à réserver…Places limitées. La Saint Valentin n’est pas que pour les amoureux ! Venez en couple, entre amis, en famille…Le bar est ouvert dès 17h et la cuisine à partir de 19h. +33 5 53 42 04 96 ©No name 13 de Pixabay

