Soirée Saint-Valentin au cinéma Les Korrigans Guingamp, 14 février 2022, Guingamp.

2022-02-14 – 2022-02-14 Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas

Guingamp Côtes d’Armor

A 19h, ateliers dans le hall du cinéma avec « Au moulin rose » et nos partenaires des soirées filles ; animation et cadeaux. A 20h, concert de K. Léone suivi d’une rencontre. A 21h, projection de « Marry Me ».

+33 2 96 43 73 07

