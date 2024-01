Soirée Saint-Valentin animée par Pascal Chatel Port Lalande Castelmoron-sur-Lot, mercredi 14 février 2024.

Soirée Saint-Valentin animée par Pascal Chatel Port Lalande Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne

Les Croisières du Lot vous proposent une soirée spéciale Saint-Valentin, animée par Pascal Chatel !

Menu salade du terroir, caille farcie au foie gras avec duo de gratin de fèves et butternut, pommes de terre gratinées au four aux cèpes, sablés crémeux au Gianduja.

Réservation jusqu’au 12 février.

Les Croisières du Lot vous proposent une soirée spéciale Saint-Valentin, animée par Pascal Chatel !

Menu salade du terroir, caille farcie au foie gras avec duo de gratin de fèves et butternut, pommes de terre gratinées au four aux cèpes, sablés crémeux au Gianduja.

Réservation jusqu’au 12 février. EUR.

Port Lalande Embarcadère

Castelmoron-sur-Lot 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@lescroisieresdulot.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 19:30:00

fin : 2024-02-14



L’événement Soirée Saint-Valentin animée par Pascal Chatel Castelmoron-sur-Lot a été mis à jour le 2024-01-23 par OT Lot-et-Tolzac