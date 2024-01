Soirée Saint-Valentin à l’hôtel-restaurant de l’Abbaye Restaurant de l’Abbaye Grande-Rivière Château, mercredi 14 février 2024.

Menu spécial Saint-Valentin à l’hôtel-restaurant de l’Abbaye

soirée musicale sous le charme du duo JPH mercredi 14 février 2024

Au menu

Pressé de queue de boeuf et foie gras français truffé mélanosporum

Confit d’oignons aux épices massala, pain de campagne toasté

******

Médaillon de lotte bretonne en basse température;

sauce armoricaine à l’infusion de citronnelle,

Royale d’épinards et St Jacques

******

Poulet de Bresse AOP en filet farci d’une duxelle aux cèpes de Trémontagne,

Carottes glacées, jus lié crème, vin jaune et morilles

*****

Comté 18 mois et 1 affiné d’ailleurs par Marc Janin,

Mof fromager à Champagnole, pain aux fruits secs et compote de prunes

Ou faisselle de la ferme des Meuh’tagnes à Pratz

******

Le citron de Menton décliné comme une tartelette et son sorbet

******

Menu unique à 69€ par personne servi :

Mercredi 4 février dès 19h30 avec animation

Vendredi 16 février dès 19h30

Sur réservation au 03 84 60 11 15 ou info@hotel-abbaye-jura.com EUR.

Restaurant de l’Abbaye Hameau de l’Abbaye

Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté info@hotel-abbaye-jura.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 19:30:00

fin : 2024-02-14



