Soirée Saint-Valentin à l’Auberge des 4 générations La Chaumusse, 14 février 2023, La Chaumusse La Chaumusse.

Soirée Saint-Valentin à l’Auberge des 4 générations

Auberge des 4 générations route de Paris La Chaumusse Jura route de Paris Auberge des 4 générations

2023-02-14 – 2023-02-14

route de Paris Auberge des 4 générations

La Chaumusse

Jura

La Chaumusse

EUR 45 Menu de la Saint-Valentin à l’Auberge des 4 générations à La Chaumusse :

Amuse-bouche avec sa coupe pétillante : Roulade de crêpes au sarrasin, crème acidulée et truite fumée / Entrée : Millefeuille de Saint-Jacques, fondue de poireaux et sa salade au sésame / Viande : Pavé de sandre en croûte d’herbes et son risotto à l’encre de sèche ou Suprême de poulet morilles et vin Jaune et sa déclinaison de légumes / Fromages : Assortiment de fromages de nos régions / Dessert : « De tout mon coeur » framboises et pistache ou « Le baiser d’Eve » chocolat, mangue et passion / Boisson chaude.

sur réservation uniquement : 06 48 73 24 41 ou 03 84 60 12 55.

Tarif : 45€/personne.

+33 3 84 60 12 55

route de Paris Auberge des 4 générations La Chaumusse

dernière mise à jour : 2023-01-17 par