Soirée Saint Valentin à la Petite Couronne Saint-Cricq-Chalosse Saint-Cricq-Chalosse Catégories d’évènement: Landes

Saint-Cricq-Chalosse

Soirée Saint Valentin à la Petite Couronne Saint-Cricq-Chalosse, 14 février 2022, Saint-Cricq-Chalosse. Soirée Saint Valentin à la Petite Couronne Saint-Cricq-Chalosse

2022-02-14 – 2022-02-14

Saint-Cricq-Chalosse Landes Saint-Cricq-Chalosse EUR 90 Vous souhaitez profiter d’une pause à deux ? dans un environnement différent ! Ce forfait est parfait pour un cadeau Saint-Valentin. Venez à Saint Cricq Chalosse dans un nid douillet à la campagne.

Nuitée dans une chambre double avec un grand lit (180x200cm) / diner « Saint Valentin » pour 2 au restaurant L’Auberge du Laurier, situé en face de notre hôtel / petit-déjeuner pour 2 servi dans votre chambre/ petite surprise.

Disponible le soir même ou sous la forme d’une carte cadeau valable jusqu’au 31 mai 2022. Vous souhaitez profiter d’une pause à deux ? dans un environnement différent ! Ce forfait est parfait pour un cadeau Saint-Valentin. Venez à Saint Cricq Chalosse dans un nid douillet à la campagne.

Disponible le soir même ou sous la forme d’une carte cadeau valable jusqu’au 31 mai 2022. +33 5 58 79 38 37 Vous souhaitez profiter d’une pause à deux ? dans un environnement différent ! Ce forfait est parfait pour un cadeau Saint-Valentin. Venez à Saint Cricq Chalosse dans un nid douillet à la campagne.

Nuitée dans une chambre double avec un grand lit (180x200cm) / diner « Saint Valentin » pour 2 au restaurant L’Auberge du Laurier, situé en face de notre hôtel / petit-déjeuner pour 2 servi dans votre chambre/ petite surprise.

Disponible le soir même ou sous la forme d’une carte cadeau valable jusqu’au 31 mai 2022. Pixabay

Saint-Cricq-Chalosse

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Cricq-Chalosse Autres Lieu Saint-Cricq-Chalosse Adresse Ville Saint-Cricq-Chalosse lieuville Saint-Cricq-Chalosse Departement Landes

Saint-Cricq-Chalosse Saint-Cricq-Chalosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cricq-chalosse/

Soirée Saint Valentin à la Petite Couronne Saint-Cricq-Chalosse 2022-02-14 was last modified: by Soirée Saint Valentin à la Petite Couronne Saint-Cricq-Chalosse Saint-Cricq-Chalosse 14 février 2022 Landes Saint-Cricq-Chalosse

Saint-Cricq-Chalosse Landes