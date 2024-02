Soirée Saint Valentin à la Chaumière Hôtel-Restaurant La Chaumière Bellefontaine, mercredi 14 février 2024.

Soirée Saint Valentin à la Chaumière Hôtel-Restaurant La Chaumière Bellefontaine Jura

Pour une soirée gourmande en amoureux, pensez à réserver à la Chaumière !

Au menu de cette soirée spéciale dédiée aux amoureux

Amuse-bouche

***

Arlequin de Truite et Saumon

ou

Raviole de Betteraves et Chèvre Sauce framboise

***

Tournedos de Canard, sauce Griottines

ou

Omble Chevalier en Croûte Meunière Sauce beurre blanc

***

Supplément Trilogie de Fromage Comtois 6.00€ (Tomme du Jura, Comté, Morbier, salade verte et noix)

***

Entremet Tiramisu

ou

Cœur Breton, chocolat blanc/exotique

Tarif menu 45€

Sur réservation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 19:00:00

fin : 2024-02-14 23:00:00

Hôtel-Restaurant La Chaumière 4191 route des fontaines

Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté lachaumiere2@wanadoo.fr

L’événement Soirée Saint Valentin à la Chaumière Bellefontaine a été mis à jour le 2024-02-06 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA MOREZ